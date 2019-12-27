7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

20 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne Ödülleri düzenlenen kapanış töreninin ardından açıklandı. Dünya prömiyerini 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde yapan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ülkemizi temsil eden ve ödüller alan Kapan filmi, bu yıl yarışma jüri başkanlığını Tayfun Karamahmutoğlu’nun yaptığı festivalde En İyi Yönetmen ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sami Aksu) ödüllerini kazandı.

Basın Bülteni

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Ödüller

En İyi Film: White Fish Season

En İyi Yönetmen: Seyid Çolak (Kapan)

En İyi Senaryo: Sefa Öztürk (Güven)

En İyi Erkek Oyuncu: Cem Bender (Omar ve Biz)

En İyi Kadın Oyuncu: Tamami Mioya (Immortal Hero)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sami Aksu (Kapan)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoya Huseyn Namdev Bhau

En İyi Sanat Yönetmeni: Origin Bound

En İyi Müzik: Michael Mambole (A Cage Two Bird)

En İyi Kurgu: Immortal Hero

Jüri Özel Ödülü: Converenge (Steve Johnson)

Hakan Dikmen – Tayfun Karamahmutoğlu – Mehmet Oflazoğlu

