Ahmet Kaya’nın hayatını beyazperdeye aktaran İki Gözüm Ahmet filminin afişi yayınlandı. Hakan Gürtop ve Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği film vizyona gireceği 07 Şubat 2020 için gün sayıyor. Vintage tarzıyla dikkat çeken ve geçmişi bugünle harmanlayan afiş, Ahmet Kaya’nın milyonları etkileyen müziğini, yaşamına etki eden kişi ve olayları, şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan sevenlerini ve dinleyicilerini merkeze alıyor. Unutulmaz sanatçıyı Özgür Tüzer’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Yelda Reynaud, Metin Yıldız, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata gibi perdenin güçlü oyuncuları bulunuyor.

Basın Bülteni

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