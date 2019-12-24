Rian Johnson’un yönettiği ve Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas ile Jamie Lee Curtis’in oynadığı Bıçaklar Çekildi (Knives Out), 10 Ocak 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda, meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır. Blanc, Harlan’ın ilişkileri kopuk ailesinden, sadık personeline, zamansız ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için anlamsız kandırmacalar ve yalanlardan oluşan bir yılan hikâyesini çözmek için uğraşacaktır.