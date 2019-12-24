Ezel Akay’ın yönettiği ve Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu ile Fırat Tanış’ın oynadığı 9 Kere Leyla, önümüzdeki aylarda CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Contact Film Works tarafından vizyona çıkarılıyor.

‘9 Kere Leyla’, zengin iş adamı Adem’in genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla’yı 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor. Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”