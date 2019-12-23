Halit Ergenç, Hasan Saltık ve ARTER’e TÜRSAK Randevu İstanbul Festivali’nden Ödüller

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Sinemaya Katkı Ödülü ve Uluslararası Randevu Ödülü 22 Aralık Pazar akşamı düzenlenen tören ile sahiplerine sunuldu. Açılış konuşması yapan TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren 1991 yılında kurulan, eski bir vakıf olarak sinema için hâlâ ilk günkü gibi gönülden çalışan ancak artık bunu günümüzün koşullarına uyarlayarak yapan bir vakıf olduklarını dile getirdi.
- Basın Bülteni
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Banu Savcı – Timur Savcı – Ayşe Barım
Bulut Reyhanoğlu – Perihan Yücel –
Elif Dağdeviren – Cemal Okan – Burhan Gün
Burhan Gün – Timur Savcı – Elif Dağdeviren
Cemal Okan – Vildan Atasever – İlkay Baliç
Perihan Yücel – Hasan Saltık – Bulut Reyhanoğlu