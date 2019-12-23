Geçerken Uğradım (Yönetmen: Onur Bilgin)

Onur Bilgin’in yönettiği ve Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Emre Ertunç, Mustafa Ertunç Alıcı’in oynadığı Geçerken Uğradım, 28 Şubat 2020’de MC Film dağıtımıyla Runo Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

İstanbul’da toptan gıda işi ile uğraşan Cavit, uzun zamandır ailesine verdiği tatil sözünü yerine getirmeye karar verir. İstanbul’dan deniz, kum, güneş hayaliyle Antalya’ya doğru yola çıkıp, dönüşte de Türkiye’nin gezilmesi görülmesi gereken ne kadar önemli yeri varsa görmeye kararlı olan aile, yemek için Afyon’da mola verir. Cavit’in Afyon’da oturan askerlik arkadaşı Cemil’e, geçerken uğramasıyla gelişen olaylar komik bir hale dönüşür.