Ercan Kont’u Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ercan Kont, 22 Aralık 2019 Pazar günü hayatını kaybetti. 02 Mayıs 1942′de Adana’da dünyaya gelen ve Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980’de Adana Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonra özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başladı. Tatar Ramazan Sürgünde filminde hapishane başkâtibini, Ezo Gelin filminde imamı, Kara Duvak filminde ise papazı canlandırdı. Cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.