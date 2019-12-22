Ahmet Fadıl Güç’ü Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Fadıl Güç, 22 Aralık 2019 Pazar günü hayatını kaybetti. Ahmet Fadıl Güç, rol aldığı tek sinema filmi Gülün Bittiği Yer adlı filmde baba rolüyle beyazperdeye de geldi. Yönetmenliğini İsmail Güneş’in yaptığı, 1998 yılı yapımı Gülün Bittiği Yer’in senaryosu Ömer Lütfi Mete ve İsmail Güneş tarafından yazıldı. Filmde, Cüneyt Arkın, Tolga Tibet, Yağmur Kaşifoğlu, Bülent Bilgiç, Mümtaz Sevinç, Deniz Oral, Bora Sivri, Haldun Boysan, Gani Rüzgar Şavata, Mehmet Emin Eren, Hasan Nail Canat gibi isimler oynadı. Ateşin Teslim Olduğu Gün adlı bir TV filminde de rol alan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.