22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali İkinci Gününde

TÜRSAK tarafından gerçekleştirilen 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci günündeki film gösterimleri sonrasında gerçekleştirilen söyleşilerde Dua filminin yapımcısı Egor Odintsov ve Heyecan Dolu Bir Hayat filminin senaristi ve yönetmeni Anna Yanovskaya seyirciyle buluştu. Yönetmen Konstantin Fam’ın Yahudi Filmleri Festivali’nde gösterilen ve 77. Altın Küre Ödülleri’ne aday olan farklı dünyalardan gelen iki gencin, eski bir toplama kampı tutsağının ifadesiyle yüzleşmek zorunda kalması ve hayatlarının değişmesini konu alan Dua’nın (Kaddish) gösteriminden sonra filmin yapımcısı Egor Odintsov seyircilerin sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Anna Yanovskaya



Egor Odintsov

