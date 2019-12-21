Randevu İstanbul, Türk – Rus Sinema Sektörleri Paneli ile Profesyonelleri Bir Araya Getirdi

TÜRSAK tarafından gerçekleştirilen 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde Türk – Rus Sinema Sektörleri Paneli ile meslek profesyonelleri bir araya gelerek ortak yapım süreçleri hakkında konuştular. TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Burhan Gün’ün yönettiği panele konuşmacı olarak Ferhat Aslan, Cemil Yavuz, Anna Yanovskaya, Egor Odintsov, Tatyana Yakovenko, Victor Glukhov ve Vladimir Ignatiev katıldı.

Basın Bülteni

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Elif Dağdeviren



Viktor Glukhov – Tatyana Yakovenko –

Vladimir Ignatiev – Burhan Gün – Ferhat Aslan –

Cemil Yavuz – Anna_Yanovskaya – Egor Odintsov



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