Yabancı Film Yapım Desteği İçin İlk Randevu Rusya ile…

22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 20 – 26 Aralık 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival birbirinden özel film seçkilerini izleyicilerle buluştururken, uluslararası sektör buluşmalarının adresi de oluyor. 2019 yılı içinde yürürlüğe giren Yeni Sinema Kanunu ile Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın % 30’una kadarının iade edilebilmesi amacıyla “Yabancı Film Yapım Desteği” yeni bir destek türü olarak düzenlenmişti. Destek ile Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünün önemli oranda artacağı ve dünya çapında sinema filmlerinin ülkemizde çekileceği öngörülüyor.

Basın Bülteni

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