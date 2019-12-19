Film festivallerinden birçok ödül ve övgü alan Servis filmi dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden Clermont – Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali‘ne başvuran 9193 film arasından seçildi. Film, Uluslararası Yarışma bölümünde 80 film ile birlikte Büyük Ödül için yarışarak Türkiye’yi temsil edecek. Senaristliğini ve yönetmenleğini Ramazan Kılıç’ın üstlendği Servis, Anadolu’daki bir köy okuluna yeni atanmış olan kadın bir öğretmenin hiç araç kullanmayı bilmediği halde öğrencilerinin okula daha rahat gidebilmeleri için servis şoförlüğü yapmaya karar vermesini konu alıyor. Filmde Ezgi Ay, Muttalip Müjdeci, Doğan Dağ oynuyor.