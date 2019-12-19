İpek Elif Atayman’ın Costa Gavras ve Politik Gerilim Sineması Adlı Kitabı Çıktı

İpek Elif Atayman’ın Costa Gavras ve Politik Gerilim Sineması adlı kitabı satışa çıktı. Ölümsüz’den İtiraf’a, Sıkıyönetim’den Kayıp’a Müzik Kutusu’ndan Amen’e uzanan bir çizgide, politik film geleneğinin önemli bir parçasına dönüşen Costa Gavras sineması, bir yandan ana akım sinema formlarıyla uyum içinde görünürken, diğer taraftan da Batı anlatı geleneğinde var olan rahatlatıcı etkiyi bozma, seyirciye çığırından çıkmış bir dünyada yaşadığını hatırlatma gibi önemli bir işlev üstlenmiştir. İpek Elif Atayman’ın Ayrıntı Yayınları tarafından satışa sunulan kitabı, sinemaseverlere ünlü yönetmen Costa Gavras sineması hakkında teferruatlı bilgiler sunuyor.