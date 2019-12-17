Türk Sineması’nın İstanbul ile Randevusu

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 22. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Türk Sinemasına Bir Bakış, Çocuklarla Randevu ve Geleceğin Sinemacılarından Kısalar bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Festivalin Türk Sinemasına Bir Bakış bölümünde ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan, ödül kazanan yerli filmler seyirciyle buluşacak. Sinema tutkunlarının yerli sinemayı yakından takip etme olanağı sunan bu bölümde Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve 2019’un en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize gösterilecek.
- Basın Bülteni
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7. Koğuştaki Mucize
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Aşık Feymani
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
Cinnet
Duvar
Hapşuu
Kral Şakir: Oyun Zamanı
Neden Olmasın
Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası
Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kâşifi
Sessiz İnsanlar