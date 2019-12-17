Türk Sineması’nın İstanbul ile Randevusu

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 22. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, Türk Sinemasına Bir Bakış, Çocuklarla Randevu ve Geleceğin Sinemacılarından Kısalar bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Festivalin Türk Sinemasına Bir Bakış bölümünde ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan, ödül kazanan yerli filmler seyirciyle buluşacak. Sinema tutkunlarının yerli sinemayı yakından takip etme olanağı sunan bu bölümde Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve 2019’un en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize gösterilecek.

Basın Bülteni

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7. Koğuştaki Mucize

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Aşık Feymani



Bengi



Borçlu



Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Cinnet

Duvar



Fraktal Munchies



Gamsız Apartmanı



Hapşuu

Kral Şakir: Oyun Zamanı

Neden Olmasın



Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası

Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kâşifi

Sessiz İnsanlar



Tavşan



Uğur

