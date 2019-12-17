Ethem Arda’yı Kaybettik

1930’lu yılların sonunda Eskişehir Asri Sineması’nda sinema işletmeciliğine adım atan usta sinemacı Ethem Arda, 17 Aralık 2019 Salı günü 93 yaşında Eskişehir’de hayatını kaybetti. Arda’nın gazoz satıcılığından makinistliğe, gişecilikten işletmeciliğe kadar uzanan yolculuğu tam 81 yıl sürdü. Döneminin ve günümüzün sinemacıları, bir beyazperde sevdalısı olan Ethem Arda’dan nezaket ve üslûp öğrendi. Arda, benzersiz sinemacılık yaşamını anlattığı Sinemanın Büyüsü isimli bir de kitap yazmıştı. (*) Cenazesi, 18 Aralık 2019 Salı günü Eskişehir Üç Şerefeli Cami’de kılınacak öğle namaznı müteakip defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.



(*) Bilgiler Deniz Yavuz’dan alınmıştır.