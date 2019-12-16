Türk – Rus Sinema Sektörleri Paneli ile Profesyoneller Bir Araya Geliyor

22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali bu yıl Rus ve Türk sineması arasında ortak yapım, dağıtım işbirliği olanakları yaratmak amacıyla sinema profesyonellerini buluşturacak. İki ülkenin sinemacılarının Rus ve Türk Sinema Sektörlerinin güncel durumu hakkında konuya hâkim isimler vasıtasıyla genel bilgilerini güncellemeleri, ortak yapım, dağıtım ve sektörel iş birliği imkânları, gelecek vizyonları hakkında geniş bilgi sahibi olmaları için 20 Aralık 2019 Cuma günü 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi iş birliği ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Binası Doktora Salonu’nda Türk – Rus Sinema Sektörleri Paneli düzenlenecek.

Basın Bülteni: 1 / 2

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Burhan Gün / Cemil Yavuz



Egor Odintsov / Ferhat Aslan



Tatyana Yakovenko / Viktor Glukhov



Vladimir Ignatiev

