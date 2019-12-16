Tonguç Yaşar’ı Kaybettik

Karikatürist ve çizgi film yönetmeni Tonguç Yaşar, 17 Aralık 2019 Salı günü hayatını kaybetti. Yaşar’ın ilk karikatürü 1952 yılında Hür Adam Dergisi’nde yayınlandı. Karikatürün yanı sıra çizgi film çalışmaları yaptı. Yaşar’ın Sezer Tansuğ ile birlikte yaptığı Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? adlı kısa film sinemamızın öncü animasyon filmi olarak biliniyor. Film, 1973 yılında katıldığı 9. Uluslararası Annecy Çizgi Film Festivali’nde ön elemeyi geçerek gösterime hak kazanan ilk Türk çizgi filmi oldu. Tonguç Yaşar’ın cenazesi, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü Florya Basınköy Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.