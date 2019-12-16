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Gezici Festival, 25. Yolculuğunun Sonuna Geldi

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Ankara Sinema Derneği’nin, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 25. Gezici Festival, 29 Kasım’da Ankara’dan başlayıp, Sinop’la devam eden yolculuğunu 12 Aralık’ta Kastamonu’da tamamladı. 14 gün süren yolculukta Gezici Festival kervanına katılan binlerce sinemasever, yılın önemli filmlerini ve sinemanın klâsiklerini beyazperdede izledi; sunum ve söyleşilerde film ekipleri ve sinema yazarlarıyla filmler üzerine konuştular.

Ahmet Boyacıoğlu – Burak Çevik

Ahmet Boyacıoğlu – Ersoy Soydan

Jay Weissberg – Ahmet Boyacıoğlu

Özkan Yılmaz – Ahmet Boyacıoğlu – Emrullah Çakay

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