2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde birincilik ödülünü Tahsin Özmen’in Pantor filmi kazanırken, ikincilik ödülü Shahram Maslakhi’nin Piece Cemetery 85 filmine, üçüncülük ödülü ise Onur Yağız’ın Toprak filmine verildi. Festivalde bu yıl ilk kez verilen Kızılay Dostluk Ödülü İran’dan Lida Fazlı’nın Bu Taraf ve Karşı Taraf (This Side, Other Side) filmine, Teknik Destek Ödülü ise Fono Film tarafından, Türkiye’den Yılmaz Özdil’in Ağır Yük (Bare Giran) filmine verildi.

Basın Bülteni

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Faysal Soysal



Faysal Soysal – Irmak Örnek – Mert Yavuzcan



Feyyaz Duman – Reis Çelik – Vuslat Saraçoğlu –

Ado Hasanovic – Nima Javidi



Kerem Kinik



Lütfi Şen – Irmak Örnek – Mert Yavuzcan

