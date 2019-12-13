Emerald Fennell’in yönettiği ve Carey Mulligan, Laverne Cox, Bo Burnham ile Alison Brie’ın oynadığı Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman), önümüzdeki aylardada UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Herkes, Cassie’nin yetenekli, genç bir kadın olduğunu söylerdi… Ta ki gizemli bir olay ile geleceği aniden raydan çıkana kadar. Cassie’nin hayatındaki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çünkü o, oldukça zeki, tahrik edici şekilde kurnaz ve geceleri sırlarla dolu ikinci bir hayat yaşamaktadır. İşte şimdi de beklenmedik bir karşılaşma, bu eğlenceli ve çılgın hikâyede Cassie’ye geçmişteki yanlışlarını düzeltmesi için bir şans verecektir.