Gavin Hood’un yönettiği ve Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode ile Ralph Fiennes’in oynadığı Resmi Sırlar (Official Secrets), 03 Ocak 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

2003 yılında İngiltere ve ABD’deki politikacılar Irak’ı istila etmeye uğraşırken, Hükümet İletişim Merkezi çevirmeni Katharine Gun, BM Güvenlik Konseyi üyelerini savaşa gitmeye zorlamak için, casusluk yapma çağrısı yapan gizli bir e-postayı sızdırır. Devlet Sırları Yasası’nı çiğnemekle suçlanan ve ağır bir hapis cezasıyla yüzleşen Katharine ve avukatları, yaptıklarını savunmak için yola çıkarlar.