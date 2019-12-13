Hale Akınlı’yı Kaybettik

Tiyatro, sinema ve dublaj sanatçısı Hale Akınlı, 13 Aralık 2019 Cuma günü hayatını kaybetti. 1941 yılında Balıkesir’de doğan Akınlı sanat hayatına Şehir Tiyatroları’nda başladı, 35 yılı aşkın süreyle bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel TV.lerde seslendirme yaptı. Tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan Hale Akınlı’nın oynadığı filmler arasında Cafer’in Çilesi, Yol, Cumartesi Cumartesi, Dağınık Yatak, Firar, Sen Türkülerini Söyle, Kaçamak, On Kadın, Yağmurdan Sonra, Uçurtmayı Vurmasınlar, Misafir, Tarla gibi filmlerde oynayan merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.