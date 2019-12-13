Okan Ege Ergüven’in yönettiği ve Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven ile Ayçe Abana’nın oynadığı Aslan Parçam, 27 Aralık 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Bircan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kalp rahatsızlığı olan Ali ve onun ameliyatı için her türlü fedakarlığı yapan ağabeyi Zeki’nin yaşadığı zorluk ve trajikomik olayları ele alıyor. İstanbul’dan Antalya’ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda başlarına gelen trajikomik olaylar bir yandan ağlatırken bir yandan da tebessüm ettiriyor.