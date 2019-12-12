Aziz Jindani’nin yönettiği ve Shafaat Ali, Vasay Chaudhry, Hina Dilpazir ile Adeel Hashmi’nin seslendirdiği animasyon film Eşek Kral (The Donkey King), 20 Aralık 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayallerinin peşinden giden Mangu, kendini birden Kral Azad Nagar’ın yerine geçecek en popüler kral adayı olarak bulur. Tüm bunların bir Tilki olan Bayan Fitna’nın kendisini kukla olarak kullandığı hain planların bir parçası olduğuna dair henüz fikri yoktur. Fitna, Kral’ı tacından edip veliahtın da başarısız olmasını ister. Peki Fitna bu hain planlarını yerine getirebilecek midir? Kral Azad Nagar bu beklenmeyen karmaşadan kurtulabilecek midir?