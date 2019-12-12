23 Ülkeden 50 Kısa Film 13 – 14 – 15 Aralık’ta 2. Dostluk Kısa Film Festivali’nde

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 13 Aralık Cuma günü başlıyor. 50 kısa film ve 4 uzun metraj filmin izleyicilerle buluşacağı festivalde filmler, Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Gösterimlerin yanı sıra, 14 Aralık’ta Salt Galata’da Uzun Metraja Geçiş Deneyimleri adlı bir söyleşi gerçekleşecek. Faysal Soysal’ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşide, Jüri Başkanı Reis Çelik, Nima Javidi ve Ado Hasanovic konuşmacı olarak yer alacak.

Basın Bülteni

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