Rus Sinemasından 22 Seçkin Örnek 22. Randevu İstanbul Film Festivali’nde

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 20 – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında Rusya var. Rusya’ya Bak Dünyayı Gör ve Rusya’dan Kısalar bölümleriyle seyirciyi selamlayacak olan filmler Rus sinemacıların 2018 ve 2019 yılındaki çektikleri özel ödüllü filmlerinden oluşuyor.

Basın Bülteni

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7 Ayyaş (7 Boozer)



Annesini Özleyen Buzağı (Mommy’s Calf)



Av (Shot)



Benzin (Fuel)



Dua (Kaddish)



Elektrik (Electric Current)



Elveda Bir Tanem (Farewell My Love)



Felekten Bir Gece (Living It Up)



Heyecan Dolu Bir Hayat (Exciting Life)



İzle Aşkım (Watch My Love)



Karşılaşmalar (Curiosities)



Rehber (The Soul Conductor)



Rus Sapığı (Russian Psycho)



Uğurlu Bilet (Lucky Ticket)

