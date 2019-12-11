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Güzelliğin Portresi Oyuncuları, Konukları ile Özel İzlemede Buluştular

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13 Aralık’ta vizyona girecek olan Güzelliğin Portresi filminin özel gösterimi önceki akşam, Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç, Gizem Soysaldı, Lara Tonka, Almina Sancak, Duru Ünaç ve Yönetmen Umur Turagay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. ING Cinecity Etiler Sineması’ndaki özel gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar ve Belçim Bilgin de yer aldı.

Ahmet Rıfat Şungar / Birkan Sokullu

Burçin Terzioğlu / Burcu Biricik

Demet Akbağ / Demet Evgar

Gizem Soysaldı / Lara Tonka

Melisa Şenolsun / Meriç Aral

Özge Özpirinçci / Serkan Keskin

Serkan Keskin – Melisa Şenolsun – Birkan Sokullu – Burçin Terzioğlu

Sinema Kobal

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