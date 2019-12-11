Güzelliğin Portresi Oyuncuları, Konukları ile Özel İzlemede Buluştular

13 Aralık’ta vizyona girecek olan Güzelliğin Portresi filminin özel gösterimi önceki akşam, Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç, Gizem Soysaldı, Lara Tonka, Almina Sancak, Duru Ünaç ve Yönetmen Umur Turagay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. ING Cinecity Etiler Sineması’ndaki özel gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar ve Belçim Bilgin de yer aldı.
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Ahmet Rıfat Şungar / Birkan Sokullu
Burçin Terzioğlu / Burcu Biricik
Özge Özpirinçci / Serkan Keskin
Serkan Keskin – Melisa Şenolsun – Birkan Sokullu – Burçin Terzioğlu