Stephen Gaghan’ın yönettiği ve Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen ile Jim Broadbent’in oynadığı Dolittle, 17 Ocak 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü doktor ve veteriner John Dolittle, yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmıştır. Ancak genç kraliçe ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder.