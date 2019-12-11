7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin Jürisi Açıklandı

7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu. ANSAM Kültür Derneği ve Fotofilm Merkezi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeleri ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belirlendi. 20 – 25 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ana Jüri Başkanlığını yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.

Basın Bülteni

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