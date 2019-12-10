Sinemada Roman Kahramanları, Sinema – Psikiyatri Seminerleri Aralık 2019 Programı

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen Sinema – Psikiyatri Seminerleri Aralık ayında da devam ediyor. Sinemada Roman Kahramanları temalı etkinlik dizisi Güce Tapmak Güçlüden Korkmak, Tutku ve Kıskançlık, Ben Kimim?, Sırlarla Yaşayanlar, Koku Hayat mı Verir Yoksa Esir mi alır?, Köy Edebiyatı, Anlamak İçin Eleştirel Bakış, Başka Bir Kültüre Pencere Açmak alt başlıklarından oluşuyor. Seçilen filmlerin gösterimi ile başlayacak program, yönetmen, yazar, oyuncu ve doktorların katıldıkları tartışma bölümü ile devam ediyor. Etkinlikte ilk film olarak Carlos Saura’nın Carmen adındaki ünlü filmi gösterilecek.