Kısa Filmler Kısadan Hisse’de Yarışacak

5. Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri başlıyor. Genel kategori ve lise kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek yarışmanın jürisinde Atalay Taşdiken, Cemal Şakar, İpek Tuzcuoğlu, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak yer alıyor. Günler kapsamında yapılacak yarışmada bu yıl tema sınırlaması bulunmuyor. Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği’nin düzenlediği kısa film günlerinde eserlerin değerlendirilmesinin ardından Mart 2020’de kısa film günleri başlayacak. Ödül töreniyle birlikte yarışma sonuçları açıklanacak.

Basın Bülteni

Günler hakkında geniş bilgi için tıklayınız.