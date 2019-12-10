Nurullah Yenihan ile Engin Baştürk’ün yönettiği animasyon film Kaptan Pengu ve Arkadaşları, 28 Şubat 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Siyah Martı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

TRT Çocuk ekranlarında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kaptan Pengu, beyazperdeye taşındı. Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları içe sığmaz heyecanlar, neşeli kahkahalar beklemektedir.