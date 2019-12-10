SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından, düzenlenen 7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00’da tarihi Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda yapılan kokteylin ardından başladı. Açılış konuşmaları SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu ise sevilen oyuncu Janset Paçal üstlendi.

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Erkan Can – Gülsen Tuncer



Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı) – Mehmet Güleryüz



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