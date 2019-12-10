7. Antakya Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Kısa Film Yarışması Ön Jürisinden Açıklama

7. Antakya Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Kısa Film Yarışması Ön Jürisi festivale müracaat eden ve yarışmaya hak kazanan kısa filmlerle ilgili olarak kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle: “7. Antakya Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Kısa Film Yarışması için ön jüri üyeleri başvuran filmleri izleyerek bir karara varmışlar ve karar festival komitesine gönderilmiştir. Bu kararda finalist olarak seçilmiş 12 film vardır. (Film sayısında karar çıkmadan önce festival komitesiyle mutabık olunmuştur.) Ancak festival komitesi finalist filmlerin listesini aldıktan sonra ön jüriye danışmadan 8 film daha eklemiş ve 12 olan finalist film sayısını 20 filme çıkarıp, açıklamıştır. Ön Jüri üyeleri bu durumu gördüklerinde düzeltilmesini istemişler ve ön jüriye sorulmadan eklenen 8 filmin çıkarılmasını talep etmişlerdir. Festival komitesi ise film sayısında önceden mutabık olunduğu halde, gösterilecek film sayısının az olduğunu bahane ederek 20 filme çıkardıklarını söylemiştir. …”

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.