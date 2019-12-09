Ustalarla Baba Parası’nda Buluştu

Onu ilk kez 2011 yılında ekrana gelen komedi dizisi Pis Yedili’de izlemiştik. Komedi yapımlarının masum yüzlü güzeli Yağmur Tanrısevsin Geniş Aile: Yapıştır ve Yok Artık 2′den sonra önümüzdeki sezonun en iddialı komedi yapımlarından Baba Parası’nda boy gösterecek. Yağmur Tanrısevsin, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin ve Özgür Emre Yıldırım’ın yer aldığı Baba Parası’nda Tülin karakteri ile dikkatleri üstüne çekecek.

Basın Bülteni

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