J. J. Abrams’ın yönettiği ve Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver ile Daisy Ridley’ın oynadığı Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker), 20 Aralık 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lucas Film ve yönetmen J. J. Abrams, Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) ile sinemasever izleyicileri galaksinin çok uzaklarına götürdükleri destansı bir yolculuğa çıkarmak için güçlerini bir kez daha birleştiriyor. Filmde, yeni ufuklar açan Skywalker efsanesinin sonu; yeni efsanelerin doğduğu ve özgürlük için verilen sonuncu savaşın gelmek üzere olduğu anlatılıyor.

Basın Bülteni