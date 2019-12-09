Kızım Gibi Kokuyorsun’a İtalya’dan İki Ödül

Kızım Gibi Kokuyorsun yurt dışı festivallerinde ülkemizi temsil etmeye devam ederken ödüllerine de yenilerini ekliyor. Film, Milan Uluslararası Film Festivali’nden Jüri Özel ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleri ile döndü. Filmin görüntü yönetmenliğini Ali Utku üstleniyor. Festival yolculuğuna yurt dışında devam eden Kızım Gibi Kokuyorsun filminin vizyon tarihi 2020 yılının ilk ayları gibi planlanıyor. Yapım ayrıca mülteciler konusunda dikkat çekmesinden dolayı davet edildiği Amerika’daki iki üniversitede gösterimini yaptıktan sonra, Fransa’nın başkenti Paris’te Mavijaan Film Distribütörü himayesinde Fransa galasını gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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