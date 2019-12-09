Beyaz Hüzün: Sarıkamış Filminin Galası Yapıldı

Birinci Dünya Savaşı’nın en hüzünlü cephelerinden Sarıkamış’ı ilk kez beyazperdeye taşıyan Beyaz Hüzün: Sarıkamış filminin gala gösterimi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösterim öncesi basına konuşan filmin yönetmeni, oyuncusu ve senaristi Kenan Korkmaz, senaryonun yazımından bugüne gelen sürecin 5 yıla yakın olduğunu belirtti. Korkmaz, “Zor bir dönemin filmini çektik. Amacım hep bir hikâye anlatmaktı.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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