Ahmet Ümit’in En Sevdiği Polisiye Filmler Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da

Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılını kültür – sanatla iç içe, coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Türk polisiye edebiyatının öncü ismi Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye filmleri okurlarıyla paylaşıyor. Ümit’in yaptığı seçkiden her ay bir film Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da izleyiciyle buluşuyor. Seçkinin ikinci filmi ise ünlü yönetmen John Huston’ın yazar Dashiell Hammett’ın aynı adlı romanından uyarladığı ve yönettiği Malta Şahini (The Maltese Falcon). 10 Aralık 2019 Salı günü saat 18:30’da yapılacak gösterimin ardından Ahmet Ümit okurlarıyla film, sinema – edebiyat ilişkisi ve kendisinin sinema sanatından nasıl beslendiği üzerine kısa bir söyleşi de yapacak.

Malta Şahini (The Maltese Falcon)

