7. Uluslararası İpekyolunda SETEM Emek Ödülü Aycan Çetin’e Veriliyor

Bugüne kadar SETEM Emek Ödülü; Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Ertunç Şenkay, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu ve Annie Pertan’a verildi. Bu yıl SETEM Emek Ödülü; ömrünü sinemaya ve sanata adayan, Türk Sinemasının 2. kuşak en önemli yönetmenlerinden, gerçek bir sinema emekçisi Yavuz Özkan ustamızın otuz yılı aşkın birlikte çalıştığı, bir çok filminde yapımcılığını üstlenen Aycan Çetin’e verilecek. Çetin, 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20:00’de Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşecek törende SETEM Emek ödülünün sahibi olacak.

Basın Bülteni

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