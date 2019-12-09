4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın 2020 finali için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl İstanbul’da yapılacak olan yarışma için başvurularda bütün hızıyla devam ediyor. Yarışma için Türkiye’nin yanı sıra Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’de de elemeler yapılarak sinemaya yeni oyuncu yüzlerj kazandırılması hedefleniyor. Bu yılki Avrupa elemeleri ise Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi.

Gülnaz Çalıkoğlu ve Yarışmacılar



Linda Gündüz – Şevki Eren Sancak



Linda Gündüz – Tamer Karadağlı – Ceyda Pınar



Tamer Karadağlı – Volkan Severcan



Yılmaz Morgül – Ayça Kuru – Tamer Karadağlı –

Gülnaz Çalıkoğlu – Volkan Severcan – Kasım Aksoy

