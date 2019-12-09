25. Gezici Festival Yola Devam Ediyor

Ankara Sinema Derneği’nin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 25. Gezici Festival’in ikinci durağı Sinop’un açılışı 06 Aralık Cuma günü, yılın önemli yerli yapımlarından Soluk’un gösterimiyle yapıldı. Gösterim sonrasında filmin Uğur Polat, Emrullah Akçay ve yönetmen Özkan Yılmaz ile söyleşi yapıldı. Sinop seyircisiyle vedalaşan Gezici Festival bugünden itibaren Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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Ahmet Boyacıoğlu – Ali Özel



Ahmet Boyacıoğlu – Burak Çevik



Ahmet Boyacıoğlu – Uğur Polat



Ali Özel – Burak Çevik – Özkan Yılmaz – Ahmet Boyacıoğlu



Emrullah Akçay – Özkan Yılmaz –

Barış Ayhan – Uğur Polat – Ahmet Boyacıoğlu

