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25. Gezici Festival Yola Devam Ediyor

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Ankara Sinema Derneği’nin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 25. Gezici Festival’in ikinci durağı Sinop’un açılışı 06 Aralık Cuma günü, yılın önemli yerli yapımlarından Soluk’un gösterimiyle yapıldı. Gösterim sonrasında filmin Uğur Polat, Emrullah Akçay ve yönetmen Özkan Yılmaz ile söyleşi yapıldı. Sinop seyircisiyle vedalaşan Gezici Festival bugünden itibaren Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Boyacıoğlu – Ali Özel

Ahmet Boyacıoğlu – Burak Çevik

Ahmet Boyacıoğlu – Uğur Polat

Ali Özel – Burak Çevik – Özkan Yılmaz – Ahmet Boyacıoğlu

Emrullah Akçay – Özkan Yılmaz –
Barış Ayhan – Uğur Polat – Ahmet Boyacıoğlu

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