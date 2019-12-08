Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu (TRT), amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesine katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’ni 04 – 08 Haziran 2020 tarihleri arasında 12. kez düzenliyor. 12. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamındaki yarışma, başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmcilere açık olarak düzenleniyor. Başvuruların, ön eleme için, en geç 07 Şubat 2020 tarihine kadar TRT’ye iletilmiş olması gerekiyor.

Basın Bülteni

