Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından, bu yıl 09 – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin finalistleri, ana jürisi ve programı belli oldu. 09 Aralık akşamı Uşak Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek açılış töreninde, İTÜ Geleneksel Türk Müziği Topluluğu’nun konserinin yanı sıra, Guy Nattiv’in yönettiği Deri (Skin), Yiğit Evgar’ın yönettiği Balık Kraker ve Muhammed Seyyid Yıldız’ın yönettiği Köprünün İki Ucu filmleri olarak izleyiciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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