5. Balkan Panorama Film Festivali

Buca Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 5. kez sinemaseverleri bir araya getirecek Balkan Panorama Film Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 23 – 27 Aralık 2019 tarihlerinde Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek festival kapsamında 25 uzun, 10 kısa metrajlı film gösterilecek. Gösterimlerin ardından sinemaseverler, izledikleri filmlerin yerli, yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcılarının söyleşilerine katılma fırsatına sahip olacak. Festivalde Sırbistan’ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Lazar Ristovski, Sırbistan Kralı Peter adlı Oscar adayı filminin Türkiye’deki ilk gösterimini yapacak.

Afiş / İlan



Festival Ekibi



Kaos

Kasap Havası

Köprü (Most)



İgor Galo



Sırbistan Kralı Peter

