Şahan Gökbakar’ın yönettiği ve Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir Ece Irtem ile Kazım Semih Varol’un oynadığı Zengo, 14 Şubat 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Çamaşırhane Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zerrin, yaşadığı mahalleye kentsel dönüşüm piyangosunun vurmasıyla bir anda zenginleşmiş, ünlü bir modacı olma hayalleri kuran, içten ve eğlenceli bir kadındır. Çocukluğundan beri rekabet içinde olduğu Menkıbe’nin kendi tasarımlarını çalıp bir de defile düzenlemesiyle çılgına dönen Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet’i de alarak hayatını değiştirecek çılgın bir maceraya atılır.