Usta Kadrolu Baba Parası’nın Fragmanı Çıktı

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2: Sünnet ve Ailecek Şaşkınız’dan sonra usta ekibin merakla beklenen yeni filmi Baba Parası’nın fragmanı digital platformlarda ve sinema salonlarında dönmeye başladı. Film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikâyesini konu alıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş’ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor. Selçuk Aydemir’ın senaryosunu yazıp yönettiği Baba Parası yeni yılla birlikte vizyondaki yerini alacak.

Basın Bülteni

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