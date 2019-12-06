Mucize 2: Aşk’ın Seyircili Galası Cinetime ÖzdilekPark İstanbul’da

Mucize 2: Aşk filminin oyuncuları, Cinetime ÖzdilekPark İstanbul’da gerçekleşecek seyircili galada izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen ve senarist koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün yer aldığı, başrollerinde ise Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar ile Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin yer aldığı filmde, Mahsun Kırmızıgül ise Bozat isimli bir karakteri canlandırıyor. 09 Kasım Pazartesi günü Cinetime ÖzdilekPark İstanbul’da 20:15 seansı öncesinde seyircilerle bir araya gelecek olan oyuncular, merakla beklenen, bir devam filmi olan Mucize 2: Aşk’ı birlikte izleyecekler.

Basın Bülteni

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