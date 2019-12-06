Kendi Yolumda Filminin Çekimleri Başladı

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, başrolünde Gökhan Özoğuz’un yer aldığı Kendi Yolumda filminin çekimleri 2 hafta önce Adana’da başladı. Film setinden ilk kareler yayınlandı. Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin ve sevilen bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Film 06 Mart’ta gösterime girecek.

Basın Bülteni

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