Logan Spence’in yönettiği ve KJ Schrock ile Sarah Taylor’un seslendirdiği animasyon film Elfland: Yeni Yıl Dedektifleri (Elfland), 20 Aralık 2020’de Özen Film dağıtımıyla İlkon Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel Baba panik içindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel Baba’nın kayıp kızağını bulma ve yeni yılı kurtarma görevi Elf Dedektif Ekibi Jingo, Bingo, Tingo ve Dorabella’ya kalmıştır.